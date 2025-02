Udinese news – Silvestri: “Bisogna stringere i denti…” Le parole

L’ex portiere bianconero, Mattia Silvestri, incontrerà i suoi ex compagni nel prossimo scontro di campionato: ecco le sue parole

La partita fra Udinese e Empoli, valida per la 25esima giornata di Serie A, è sempre più vicina. L’occasione vedrà emozioni diverse scendere in campo nel segno di un sano agonismo che vedrà entrambe le squadre impegnate per la corsa alla salvezza. La vittoria è la chiave di volta che entrambi gli allenatori desiderano.

Tra i tanti scenari, il secondo portiere attuale dell’Empoli, Mattia Silvestri (ex Udinese), incontrerà i suoi ex compagni in questo incontro. Proprio di recente Silvestri è tornato a parlare del suo addio esprimendo parole di rammarico.

"Bisogna stringere i denti, anche a partire da Udine, che per me sarà una gara molto particolare. Nell'Udinese ho fatto tre stagioni importanti. Sono andato via arrabbiato, forse sbagliando. Ma sono contento di tornarci per ritrovare tante persone a cui sono affezionato".