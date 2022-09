News Udinese | Silvestri strizza l’occhio a CR7: “Vieni da noi”

Non sono passate, infatti, inosservate le parole di Cristiano Ronaldo che ha ribadito la sua volontà nel continuare ancora per altri anni la sua carriera. "Voglio essere presente ai Mondiali 2022 e agli Europei 2024 - ha detto l'attaccante dei Red Devils, dopo aver ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese.

"Mi sento motivato". Il mio viaggio non è ancora finito". Queste le parole di Ronaldo che sono finite sui social, riportate in un post da Dazn, dove è saltato all'occhio il commento del portiere dell'Udinese marco Silvestri che con un messaggio su Instagram ha invitato Cr7 a vestire la maglia dei friulani. Immancabile il simpatico commento del club bianconero che ha postato una emoticon con due occhi, pronti a monitorare l'evolversi della situazione. Questo misura la serenità in casa bianconera, con la società friulana pronta a lottare per qualcosa di importante in questa stagione.