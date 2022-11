Notizie Udinese | Simone Pafundi, classe a servizio del gol: la sua storia

Pafundi: la stellina che fa sognare Udine

Il giocatore bianconero, come visto soprattutto durante il ritiro di Lienz, è un centrocampista offensivo. Pafundi è abile sia tra le linee, alle spalle del centrocampo avversario, ma anche partendo dall'esterno per accentrarsi per provare il tiro in porta o un dialogo nello stretto con i compagni. È un mancino naturale dotato di grande tecnica, agilità e velocità. La sua rapidità nei movimenti e abilità palla al piede gli permettono di dribblare il suo diretto avversario per creare superiorità numerica. Proprio per le sue caratteristiche studia Messi, ma osserva anche i giocatori presenti in casa, a partire da Pereyra e Deulofeu. Ha esordito in Serie A la sorsa stagione, grazie a Gabriele Cioffi, che ha creduto in lui e gli ha dato questa opportunità. L'ex allenatore del Verona lo ha sempre incoraggiato e osservato in allenamento e Pafundi ne aveva parlato così. "Il mister mi sgrida in un primo momento, ma poi mi prende in disparte e mi corregge qualcosina. È un grande uomo, non si accontenta mai". Ha bruciato tutte le tappe, oltre che per le sue qualità anche per i valori che gli ha trasmesso la sua famiglia. Riceve sempre il supporto dei suoi genitori e anche di suo fratello Andrea, classe 2004 e compagno di squadra nella Primavera dell'Udinese. Che sia un predestinato o meno solo il tempo c'è lo può dire, ma Pafundi non si pone limiti ed è giusto sognare vista la giovane età, d'altronde ha solo 16 anni e potrà essere il futuro dell'Udinese e perché no anche della nostra nazionale.