Notizie Udinese / Sindaco Udine: “Propongo cittadinanza onoraria a Mike”

Il sindaco di Udine ha parlato in maniera chiara e schietta riguardo questa situazione. Ecco la sua presa di posizione e l'invito a Maignan

"Il sindaco della città di Udine ha contattato immediatamente la società Milan e ha invitato il portiere francese in città per delle iniziative antidiscriminazione dedicate alle scuole e ai ragazzi. L’idea è di conferirgli in quell’occasione anche la cittadinanza onoraria del capoluogo friulano". Con queste dichiarazioni ha specificato che la città di Udine è assolutamente contro ogni forma di razzismo.