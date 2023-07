Mercato Udinese | Sirene arabe per Pereyra: l’argentino è tentato

Il capitano bianconero, ora svincolato, potrebbe lasciare il calcio italiano per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita

Sul giocatore hanno posato gli occhi quindi anche le superpotenze saudite. Il fondo Pif ha avviato i contatti con l'entourage dell'argentino e sarebbe interessato a piazzare un colpo per rinforzare la propria rosa. Classe 1991, Pereyra porterebbe in dote esperienza in un campionato che sta mutando e una buona dose di duttilità. L'argentino troverebbe sulla trequarti la collocazione naturale, ma all'occorrenza potrebbe anche essere impiegato come esterno di centrocampo. Una posizione che ha già ricoperto all'Udinese, dove Sottil lo ha impiegato come quinto nel 3-5-2 per un discreto numero di partite.