Udinese – Le sirene spagnole non abbandonano Lucca: il punto attuale

Secondo quanto riportato da TMW, l’Atletico Madrid avrebbe manifestato ulteriore interesse per Lorenzo Lucca e avrebbe tentato di inserirsi nella trattativa che il Napoli sta conducendo per il calciatore. Il sito spiega che, tuttavia, il club di De Laurentiis è decisamente in vantaggio. Infatti, L’Atletico Madrid ha cercato di intromettersi nella negoziazione per Lorenzo Lucca.