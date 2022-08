News Udinese – Sky comunica la notizia bomba: “Possibile esordio sabato”

La squadra guidata dal tecnico Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida dai mille colpi di scena

La squadra bianconera finalmente ha iniziato a fare sul serio e dopo la vittoria in Coppa Italia non vede l'ora di ricominciare a dare tutto anche in campionato. Sicuramente sarà un'annata diversa e con possibili colpi di scena, ma la politica adottata dal team permette di poter puntare ad obiettivi ancora più alti rispetto a quelli della passata stagione. La squadra si è rinforzata in tutti i ruoli e sostituito nel miglior modo possibile anche le partenze eccellenti, come Nahuel Molina. Adesso, però, bisogna pensare solo al campionato e sicuramente arrivano delle novità incredibili. Il club campione d'Italia in carica studia il colpo a sorpresa.

La società che gioca in quel di San Siro si è allenata oggi per la prima volta in vista dell'inizio di questo torneo iridato. Sicuramente oggi durante l'allenamento in quel di Milanello è arrivata una notizia che inizia a far preoccupare i tifosi friulani. Un giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo, o meglio, ha iniziato a dire la sua con la nuova società che ha intenzione di ripetersi sia in Italia che in Europa. Stiamo parlando di Divock Origi che non vede l'ora di dire la sua pur di arrivare a guadagnare fiducia e soprattutto un posto da titolare.

Una cattiva notizia ed una buona

Se la squadra bianconera potrebbe dover essere la prima difesa italiana ad assaporare le capacità del centravanti olandese, potrebbe esserci una sorpresa per quanto riguarda il bomber cardine della passata stagione. Stiamo parlando di Olivier Giroud che nel corso di tutta l'annata è stato uno dei trascinatori allo scudetto finale, ma in queste ore sta lavorando in parte proprio perché non si sente al meglio. Solo nelle prossime ore ci saranno delle novità sul suo conto.