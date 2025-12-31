News Udinese – Slitta il rientro di Atta: tutti i dettagli

L'Udinese si prepara ad un trittico di partite che dirà molto sul suo futuro e farà capire dove può arrivare la squadra gestita da Kosta Runjaic. Questi tre match, però, potrebbe affrontarli senza uno dei suoi migliori giocatori, stiamo parlando di Arthur Atta.
L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, nel frattempo potrebbe slittare un rientro molto importante. Il punto
Il centrocampista francese non vede l'ora di tornare sul campo da gioco, ma il rientro effettivo sembra prolungarsi di qualche giorno. Praticamente impossibile vederlo con il Como visto che nel corso dell'ultimo allenamento non ha detto la sua con il gruppo. Adesso l'obiettivo si sposta alla sfida con il Torino del sette gennaio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L'Udinese batte il Milan, ecco il nuovo terzino <<<
