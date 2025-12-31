I bianconeri di mister Kosta Runjaic non hanno intenzione di perdere tempo e nel corso delle ultime settimane hanno trovato la strada perfetta che potrebbe portare ad un rinforzo decisamente interessante dalle parti della fascia.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Romano: “Colpo dell’Udinese, battuto il Milan”
udinese
Calciomercato Udinese – Romano: “Colpo dell’Udinese, battuto il Milan”
I rossoneri sono stati battuti dai bianconeri di mister Runjaic. Tutti i dettagli su un colpo decisamente interessante da parte del club
L'obiettivo è quello di mettere a referto un passo in avanti decisamente molto interessante. Tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato e soprattutto sulla battaglia con i rossoneri di Milano. Arriva lo sgarbo ad Allegri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA