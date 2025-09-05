Oumar Solet è rimasto a Udine e ha fatto vedere all’Inter, nel palcoscenico del calcio, quale giocatore abbia perso solo qualche giorno fa. La sua permanenza con la squadra bianco-nera poteva lasciar intendere un possibile rinnovo di contratto, ma questo non è avvenuto. Come riportato dai giornali locali tutto è stato posticipato per l'estensione del contratto di Oumar Solet.
udinese
Udinese – Slitta il rinnovo di Solet! Ansia in casa bianconera? Le ultime
Il rinnovo che si voleva prolungare oltre giugno '27, il quale sembrava stesse diventando una priorità dopo il tentativo dell’Inter all'ultimo momento, seguito da un interessamento da parte del Milan. Runjaic,aveva affermato senza mezzi termini che Solet sarebbe rimasto a Udine in questa stagione. È evidente che se Solet continuerà a offrire prestazioni eccellenti, le grandi squadre torneranno a farsi avanti già a gennaio. Ci sarà modo di riparlarne da gennaio in poi, soprattutto dopo l'andamento delle indagini della Procura di Udine che ha coinvolto Solet in un caso di presunta violenza sessuale.
Questa situazione rappresenta un’incertezza per il futuro che richiede pazienza, anche da parte di Gino Pozzo, il quale ha comunque messo a disposizione opzioni valide nel contratto del giocatore acquistato a costo zero dal Salisburgo. In altre parole, quel rinnovo diventerà "urgente" in primavera, a meno che Solet non continui a esibirsi come a San Siro, diventando così inarrestabile già a gennaio. Le ultime di mercato:Lovric saluta il club? Ecco dove sarà il suo futuro <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA