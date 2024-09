News Udinese – La Slovenia dilaga, ecco come sono andati Bijol e Lovric

L'Udinese sta per riaccogliere due delle sue pedine fondamentali. La squadra di Kosta Runjaic nelle prossime ore ritroverà un calciatore di primissimo livello come Jaka Bijol ed un altro centrocampista che ha dimostrato di poter dire la sua nella massima serie: Sandi Lovric . Ecco tutti i dettagli sul match tra Slovenia e Kazakhistan.

Il match del Pool B è terminato 3-0 in favore della Nazione dei due bianconeri. Un super Benjamin Sesko che ha praticamente dominato sul campo da gioco dal primo all'ultimo minuto. Grande prestazione anche per Jaka Bijol, che ha annullato i difensori avversari. 90 minuti in panchina per Sandi Lovric. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match contro il Parma. Lotta ad una maglia da titolare tra Brenner ed Ekkelenkamp <<<