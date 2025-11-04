Udinese – Lovric convocato con la Slovenia! I cambi di Runjaic

Le Nazionali sono un palcoscenico ricco di occasioni sia a livello personale sia a livello calcistico. Giocare per la propria nazione è quell'evento irrinunciabile e Sandi Lovric andrà con la Slovenia nella prossima pausa di Novembre. L'unico giocatore sloveno in Serie A ad essere stato convocato e adesso l'Udinese potrebbe cambiare leggermente i suoi piani.