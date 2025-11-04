mondoudinese udinese news udinese Udinese – Lovric convocato con la Slovenia! I cambi di Runjaic

Udinese – Lovric convocato con la Slovenia! I cambi di Runjaic

Karol Linetty e Lovric
Il centrocampista bianconero farà parte della squadra slovena in occasione della prossima pausa nazionali di Novembre
Le Nazionali sono un palcoscenico ricco di occasioni sia a livello personale sia a livello calcistico. Giocare per la propria nazione è quell'evento irrinunciabile e Sandi Lovric andrà con la Slovenia nella prossima pausa di Novembre. L'unico giocatore sloveno in Serie A ad essere stato convocato e adesso l'Udinese potrebbe cambiare leggermente i suoi piani.

In questo senso sarà Runjaic che dovrà avere un occhio di riguardo per Lovric. La prossima sfida contro la Roma sarà veramente intensa e il rischio di infortuni potrebbe aumentare a livello di probabilità. Il centrocampista bianconero è un perno indissolubile per la nazionale slovena, mentre l'Udinese ha trovato il modo di sopperire questa sua apparente mancanza.

Con l'arrivo di Piotrowski e i sempre disponibili Zarraga ed Ekkelenkamp, Lovric può avere l'occasione di concentrarsi sulla nazionale. Allo stesso modo Runjaic non ha perso nessuna pedina per l'Udinese. Le ultime di mercato: Nani ed Inler rinnovano un top player? Il punto <<<

