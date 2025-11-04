Le Nazionali sono un palcoscenico ricco di occasioni sia a livello personale sia a livello calcistico. Giocare per la propria nazione è quell'evento irrinunciabile e Sandi Lovric andrà con la Slovenia nella prossima pausa di Novembre. L'unico giocatore sloveno in Serie A ad essere stato convocato e adesso l'Udinese potrebbe cambiare leggermente i suoi piani.
Udinese – Lovric convocato con la Slovenia! I cambi di Runjaic
Il centrocampista bianconero farà parte della squadra slovena in occasione della prossima pausa nazionali di Novembre
In questo senso sarà Runjaic che dovrà avere un occhio di riguardo per Lovric. La prossima sfida contro la Roma sarà veramente intensa e il rischio di infortuni potrebbe aumentare a livello di probabilità. Il centrocampista bianconero è un perno indissolubile per la nazionale slovena, mentre l'Udinese ha trovato il modo di sopperire questa sua apparente mancanza.
Con l'arrivo di Piotrowski e i sempre disponibili Zarraga ed Ekkelenkamp, Lovric può avere l'occasione di concentrarsi sulla nazionale. Allo stesso modo Runjaic non ha perso nessuna pedina per l'Udinese.
