Notizie Udinese – Social bianconeri: Deulofeu polemico

Nonostante i tanti positivi al covid, l'Udinese è stata costretta a giocare contro l'Atalanta. In campo sono scesi diversi giocatori che si sono negativizzati solamente sabato, perciò la condizione fisica non era delle migliori. Inoltre, c'è da ricordare che il team friulano non si allena dal 3 gennaio. Inevitabilmente, è arrivato un pesante ko.