Auguri Udinese / La società friulana compie 127 anni: il video commemorativo

Dal 30 Novembre 1896 al 30 Novembre 2023 sono passati 127 anni. Nel corso di queste stagioni, la passione per la maglia bianconera è continuata a crescere giorno dopo giorno, di padre in figlio fino ad arrivare ai giorni nostri. Oggi è il compleanno dell'Udinese , la società che da trent'anni fa sognare ogni fans del friulano.

Il team ha ripercorso tutte queste stagioni con una carrellata delle maglie più importanti per la storia del team. Si notano subito le maglie di campionissimi come Zico, De Paul, Bierhoff. Di una super bandiera come Totò Di Natale, ma anche di calciatori molto importanti come Alexis Sanchez. Ecco il video pubblicato dal club.