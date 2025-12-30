In occasione dell'ultimo allenamento del 2025 che si terrà il 30 Dicembre al Bruseschi, la società dell'Udinese ha deciso di svolgere la sessione a porte aperte. Ecco il comunicato:
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – La società fa un regalo ai tifosi prima del 2026!
udinese
Udinese News – La società fa un regalo ai tifosi prima del 2026!
In occasione del 30 Dicembre la società bianconera ha deciso di fare una sorpresa ai propri tifosi con un regalo al Bruseschi
L'ultimo saluto dei cuori bianconeri per il 2025: martedì 30 dicembre, alle 14. 30, ci sarà una sessione di allenamento accessibile a tutti! Tutti i sostenitori potranno seguire la preparazione del team guidato da mister Runjaic sui campi del Bruseschi e sostenere i ragazzi in vista della partita contro il Como."
"Alla fine della sessione, come al solito, ci sarà l'opportunità per scattare foto, firmare autografi e scambiare qualche parola con i calciatori". Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA