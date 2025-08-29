Mercato Udinese – Allarme per Solet e Kristensen: le offerte possibili

I due centrali dell'Udinese hanno suscitato l'interesse di due club che potrebbero fare un'offerta alla fine del mercato

Forse non accadrà nulla e i giocattoli rimarranno custoditi in una difesa al momento allettante e promettente, ma per il momento Oumar Solet e Thomas Kristensen sono entrati nel mirino di Milan e Aston Villa: così si solleva un campanello d'allerta riguardo alla difesa, aumentando l'ansia in vista degli ultimi quattro giorni di mercato, dal quale ci si attende però alcuni acquisti, soprattutto per il reparto offensivo. Si spera di non dover intervenire nuovamente sulla linea arretrata, per la quale è stato preso in considerazione anche il 23enne Etienne Kinkoué del Le Havre.

Per quanto riguarda Solet, il Milan potrebbe destinare 35 dei 40 milioni ricevuti dal Newcastle per Thiaw. Solet è stato incluso nel giro delle valutazioni rossonere grazie ai contatti con gli agenti del calciatore legati alla Unique Sports Group. Sono gli stessi con cui Gino Pozzo avrebbe già trovato un accordo per discutere a fine mercato il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2027, a condizione che Solet rimanga nella rosa bianconera a settembre.

Per quanto riguarda Kristensen non sembrano esserci segnali di addii imminenti. Il ragazzo si trova molto bene ad Udine soprattutto adesso che è protagonista della difesa bianconera. Le vie del mercato sono infinite pertanto fino all'ultimo giorno tutto potrebbe essere possibile.