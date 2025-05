Udinese – Carnevale: ” Lucca e Solet? Attraggono tante squadre…”

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha parlato a Radio Goal, toccando anche il tema del mercato: "Lucca e Solet al Napoli? I nostri giovani attraggono l’attenzione di molte squadre, non solo degli azzurri. Hanno un buon mercato, Lucca sembra un giovane Carnevale e ha tutte le carte in regola per emergere. Se dovessero rimanere a Udine, potremmo ambire già a una salvezza tranquilla per la prossima stagione, vedremo come si evolve la situazione. . . ".