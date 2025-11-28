Udinese – La magia di Solet è finita? L’analisi attuale sul difensore

Il difensore francese colleziona minuti ma non sembra esserci l'energia positiva della scorsa stagione: il punto

Lorenzo Focolari Redattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 12:36)

Nella sessione di mercato di Gennaio 2024, l'Udinese ufficializzava l'acquisto di Oumar Solet. Francese, 25 anni, proveniente dal Salisburgo: un "perfetto sconosciuto". Proprio lui ha conquistato nel giro di poche partite la titolarità e il cuore dei tifosi bianconeri. Una vera e propria sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato. A distanza di quasi un anno la situazione sembra essere cambiata.

Le cause possono essere tante. L'addio di Bijol ha reso l'Udinese meno compatta ed esperta in certe situazioni. Lo stesso effetto sorpresa che avvolgeva Solet, potrebbe non funzionare più contro le squadre italiane ormai preparate a dovere. Le accuse di violenza sessuale hanno sicuramente avuto degli effetti negativi sul giocatore che ha perso l'interesse di tante squadre di livello.

Qualsiasi sia la causa i numeri parlano chiaro. 1050 minuti in Serie A (secondo dopo Karlstrom con 1062) zero goal, un assist e tante partite piene di distrazioni e momenti sottotono. Runjaic sta perdendo il suo "numero 1" del reparto difensivo e bisogna trovare una soluzione che porti stabilità. Le ultime di mercato: Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri <<<