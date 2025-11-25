Notizie Udinese – Solet non basta! Il recupero di Kristensen al Bruseschi

Durante la scorsa stagione uno degli argomenti più discussi era la cosiddetta "Thauvin-dipendenza". L'ex bianconero era diventato imprescindibile per l'Udinese e l'infortunio finale è stato un pesante ko. Oggi l'attenzione è focalizzata su Thomas Kristensen. Il danese sta ricoprendo il vuoto lasciato da Bijol ma una lesione al bicipite femorale destro lo ha tenuto lontano dai campi per più 2 settimane.