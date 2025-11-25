Durante la scorsa stagione uno degli argomenti più discussi era la cosiddetta "Thauvin-dipendenza". L'ex bianconero era diventato imprescindibile per l'Udinese e l'infortunio finale è stato un pesante ko. Oggi l'attenzione è focalizzata su Thomas Kristensen. Il danese sta ricoprendo il vuoto lasciato da Bijol ma una lesione al bicipite femorale destro lo ha tenuto lontano dai campi per più 2 settimane.
Notizie Udinese – Solet non basta! Il recupero di Kristensen al Bruseschi
20 goal subiti pesano sulle spalle dei friulani: Kristensen sembra essere in via di recupero ma questa settimana sarà decisiva
L’Udinese riprenderà oggi gli allenamenti al Bruseschi in vista della sfida contro il Parma. Miller, che era rimasto in panchina nella gara contro il Bologna, è stato recuperato, mentre si lavora per riportare in squadra anche Thomas Kristensen, . Il difensore danese spera di essere chiamato e vorrebbe avere l’opportunità di giocare anche solo per pochi minuti.
Si tratta di un profilo importante per la squadra che senza il danese si trova ad essere la seconda peggior difesa del campionato. Vedremo come verrà valutato da Runjaic in settimana per un'eventuale titolarità. Le ultime di mercato:Bomba rossonera: pronti 20 milioni per il centrale <<<
