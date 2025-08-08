Udinese – Solet sulle orme di Thauvin! Altro addio in vista? Il punto

L’addio di Thauvin ha creato preoccupazioni a Oumar Solet che, come riferiscono i giornali locali, dopo la partenza del suo connazionale e amico, ha manifestato il desiderio di essere trasferito in questa finestra di mercato. Pertanto, si è manifestata una reazione a catena che potrebbe interrompersi con l’arrivo di Witsel, sul quale l’Udinese sta facendo pressioni, offrendogli un contratto annuale con possibilità di rinnovo per l’anno successivo.