Udinese – Solet sulle orme di Thauvin! Altro addio in vista? Il punto

L’addio di Thauvin ha creato preoccupazioni a Oumar Solet che, come riferiscono i giornali locali, dopo la partenza del suo connazionale e amico, ha manifestato il desiderio di essere trasferito in questa finestra di mercato. Pertanto, si è manifestata una reazione a catena che potrebbe interrompersi con l’arrivo di Witsel, sul quale l’Udinese sta facendo pressioni, offrendogli un contratto annuale con possibilità di rinnovo per l’anno successivo.
Il difensore francese sembra voler andar via da Udine dopo la cessione di Florian Thauvin così da creare difficoltà nel mercato
La questione fondamentale per poter chiudere l’accordo con il calciatore svincolato, fresco ex dell’Atletico Madrid, riguarda il suo stipendio, poiché il club è disposto a utilizzare i 2 milioni e 310 mila euro annui lordi risparmiati sull’ingaggio di Thauvin per proporli al classe 1989, il quale desidera vivere l’esperienza della Serie A per volontà specifica del selezionatore della nazionale Rudy Garcia, lo stesso che gli ha chiesto di competere in un campionato difficile come il nostro.
La retroguardia bianconera si prepara a dire addio a Lautaro Giannetti, ormai diretto verso l’Antalyaspor. Non perdetevi le ultime di mercato:Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna <<<
