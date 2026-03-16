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Notizie Udinese – Solet verso la maglia da titolare? Le ultime pre Genoa

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Oumar Solet sta lavorando in maniera continua in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e le ultime pre Genoa
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Udinese è una squadra con il suo miglior difensore ed un'altra squadra quando quest'ultimo non può scendere sul campo da gioco. Il club bianconero è già sul campo per preparare la delicata trasferta di questo venerdì in quel di Genova. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sulla possibile maglia da titolare per Oumar Solet.

Riposo preventivo contro i bianconeri di Torino, ma tra cinque giorni la sensazione è che il calciatore francese torni dal primo minuto. L'emergenza difensiva porterà la squadra a fare il possibile pur di riavere sul campo un calciatore di tale importanza. Non ci resta che attendere l'evoluzione della settimana per avere più certezze. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Davis piace ad una big: tutti i dettagli <<< 

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