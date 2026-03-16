I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul campo da gioco senza sosta, visto che il prossimo incontro di campionato sarà questo venerdì contro il Genoa di Daniele De Rossi. Partita complessa per certi versi, con un team che sta scalando la classifica attraverso diversi risultati positivi.
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Calciomercato Udinese – Spalletti vuole il top: la contromossa dei Pozzo
La Juventus dopo la sfida di campionato di questo sabato sembra aver messo sotto osservazione proprio un calciatore bianconero: il punto
Per continuare a fare la differenza serve essere intraprendenti, visto che l'obiettivo scritto è la conquista della parte sinistra della classifica e dei cinquanta punti finali che mancano da davvero tante stagioni. Nel frattempo arrivano le prime voci di mercato. Ecco tutti i dettagli <<<
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