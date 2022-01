Notizie Udinese – Il solito Gasperini: ”Noi avevamo più assenze”

Al termine del match, vinto per 6-2 contro l'Udinese, Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di SkySport. Queste le sue dichiarazioni

Redazione

Ieri pomeriggio, è andato in scena il match tra Udinese ed Atalanta. Tra infortuni e positivi al covid, il team friulano aveva moltissime assenze. Non a caso, la panchina era formata da quasi solo giocatori della Primavera. I ragazzi hanno dato tutto, ma la scarsa condizioe fisica si è rivelata decisiva. I nerazzurri si sono imposti per 2-6 grazie ai gol di Pasalic, Malinovskyi, Mahele e Pessina ed alla doppietta dell'ex Muriel. A fine partita, Gianpiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni discutibili. Ecco cosa ha detto.

Assenze

Il tecnico dei lombardi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato della gara, soffermandosi sulle assenze. ''Per noi è stata una settimana di totale incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Alla fine, credo che giocare sia stata la scelta migliore. Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita comunque insidiosa. C'era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano le assenze forse ne avevamo più noi. E’ una situazione così un po' per tutte le squadre''. Peccato, però, che l'Atalanta aveva fuori ''solamente'' quattro giocatori. L'Udinese almeno il doppio. Ma non finisce qui.

Marino

Successivamente, Gasperini ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sulle parole di Pierpaolo Marino. ''Sicuramente l'Udinese ha avuto le sue ragioni, io però ho visto contro una formazione di buon livello, poi loro avranno avuto le loro difficoltà e noi abbiamo avuto le nostre. Contro però non c’era una squadra di ragazzini ma una squadra vera. Noi abbiamo fatto un'ottima gara fin da subito. C'era il rischio di pensare a un'Udinese in difficoltà, ma basta vedere la squadra che è stata schierata per capire che era comunque di tutto rispetto. Trovo giusto giocare ogni volta che si può. Non entro nel merito delle singole situazione, è la mia linea di base''. Nel frattempo, ecco le pagelle della partita. Tutti i voti <<<