News Udinese – Agonia senza limiti, ma c’è una soluzione rapida e indolore

La situazione è quella che è. Luca Gotti sta cercando di fare il massimo con le risorse che ha a disposizione ma non è semplice.

All'Udinese mancano solidità e costanza. La partita giocata ieri sera contro la squadra slovena ne è stata l'ennesima conferma. La freddezza sul dischetto di Pereyra e la puntualità di Beto sono servite per evitare quella che sarebbe stata una brutta figuraccia. Ma andiamo dritti al punto.

Non vogliamo farvi il riassunto della partita. Quello lo ha abbiamo già fatto ieri. Però, c'è un aspetto da tenere in considerazione. Per ogni problema esiste una soluzione. Ecco che cosa sta succedendo <<<