Ex Udinese – Brandon Soppy addio all’Atalanta / Il suo nuovo club

Brandon Soppy dice addio all'Atalanta. Il calciatore che ha vissuto la maglia bianconera per una stagione ed una partita è pronto per la terza avventura in Serie A in tre anni. Dopo l'Udinese di Sottil, l'Atalanta di Gasperini adesso è il turno di un altro club che utilizza il 3-5-2 stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. Questa sarà la grande chance per il difensore laterale visto che nel capoluogo piemontese troverà sicuramente lo spazio per mettersi in mostra, toccherà a lui approfittare delle occasioni che gli verranno messe davanti. Il passaggio dovrebbe completarsi per una cifra molto vicina ai sette/otto milioni di euro. Il suo valore di conseguenza nonostante una stagione in panchina è rimasto pressoché invariato. Adesso tocca a Brandon mettersi in mostra e far vedere le sue qualità.