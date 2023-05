Ex Udinese – Soppy annata sfortunata / Lesione muscolare e stagione finita

L'esterno francese Brandon Soppy lo scorso agosto era pronto per una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell'Udinese sulle spalle. A pochi giorni dalla fine del mercato, però, è arrivata la cessione e di conseguenza il passaggio all'Atalanta di Giampiero Gasperini. Da quel momento in poi qualche prestazione convincente, ma soprattutto grande fatica nel trovare continuità. Poi proprio in queste ore la beffa finale, visto che a causa di un problema muscolare la sua stagione deve chiudersi definitivamente. L'ex Rennes ha rimediato una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro. Un infortunio non da poco che lo metterà out per più delle due settimane che mancano da qua alla fine delle ostilità. Forse Brandon avrebbe fatto meglio a continuare il suo percorso di crescita in bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul rinnovo di Andrea Sottil. Ecco i dettagli del suo rinnovo <<<