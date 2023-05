News Udinese | Ora è ufficiale: Andrea Sottil ha rinnovato fino al 2024

La società friulana ha comunicato che è stato finalizzato l’accordo per il rinnovo di contratto del tecnico piemontese per un'altra stagione

E' ufficiale. Andrea Sottil sarà ancora l'allenatore dei bianconeri la prossima stagione. Il tecnico piemontese si è guadagnato la fiducia della società dopo aver riportato l'Udinese a competere ad alti livelli dopo diverse stagioni. Il lavoro svolto durante tutto il campionato non è passato inosservato e oggi è arrivata l'attesa firma sul rinnovo fino al 2024. Ormai era questione di giorni, con il direttore Pierpaolo Marino che aveva già rinnovato la fiducia all'allenatore in diverse occasioni. Un segnale importante di progettualità che arriva prima di una partita decisiva come quella di domenica contro la Lazio.