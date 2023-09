Notizie Udinese – Sopresa in difesa: Sottil ha deciso, si cambia un titolare

Sottil ha deciso . In queste ore potrebbe arrivare un grande cambiamento tattico in vista del prossimo incontro di campionato contro il Cagliari. Nelle prime tre giornate l'undici iniziale (salvo complicazioni dovute al mercato) è rimasto pressoché intatto. Ora, invece, potrebbe arrivare una piccola rivoluzione soprattutto nel reparto arretrato.

La sostituzione

Al posto di Christian Kabasele potrebbe esserci l'esordio assoluto per l'acquisto degli ultimi minuti: Thomas Kristensen. Il difensore arrivato dalla Danimarca vuole subito mettersi in mostra ed infatti il suo esordio potrebbe arrivare proprio alla Domus Arena di Cagliari.