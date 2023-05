News Udinese – Sorpresa sulla fascia bianconera / Nasce una nuova stella

La squadra di Andrea Sottil ha archiviato il match di campionato con la Doria. Non sono mancate, però, delle incredibili sorpresa: le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grane voglia di far e soprattutto di continuare a vincere per conquistare l'ottavo posto finale. Non sarà semplice per i bianconeri riuscire a mettere in difficoltà tutte le squadre che arriveranno nelle prossima quattro giornate, ma non è ancora detta l'ultima parola. In questi ultimi incontri è stato scoperto un calciatore che potrebbe dare davvero una grossa mano alla compagine del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di un talento scoperto passo dopo passo che finalmente sembra essere pronto per una maglia da titolarissimo.

La partita da titolare l'ha giocata in maniera spaziale dal primo all'ultimo minuto. Festy Ebosele è stato un fattore nel corso di tutto il match. Le sue galoppate hanno messo in seria difficoltà anche un buon difensore come Tommaso Augello. L'assist della prima rete nasce proprio da una grande giocata. Scatto poderoso di ottanta metri che lo ha portato al limite dell'area di rigore incontrastato e poi imbucata perfetta per il capitano Roberto Pereyra. Il calciatore argentino è stato bravo e furbo a fare lo scavetto, ma resta una giocata di primissimo ordine. A fine partita non sono mancati i complimenti per il grande match giocato dal classe 2002.

Le parole dei veterani — Prima ha parlato Roberto Pereyra spiegando che si chiede tanto ai giovani, proprio perché hanno tutte le qualità per poter far bene e aiutare la squadra. Poi ha rincarato la dose anche il tecnico Andrea Sottil. Il mister ha specificato che Festy ha dei margini di miglioramento quasi spaventosi e soprattutto che il suo staff ha fatto un lavoro incredibile per poter sfruttare al meglio le sue qualità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle del match tra Sampdoria e Udinese <<<