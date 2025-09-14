La sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Pisa di Alberto Gilardino è alle porte con le due squadre che non vedono l’ora di fare la differenza sul campo da gioco. Noi passiamo alle ultimissime proprio in vista del fischio d’inizio.
Udinese – Sorpresa in attacco? Le ultime prima del Pisa
Una vera e propria sorpresa sotto tutti i punti di vista per la società bianconera, ecco tutti i dettagli sulla formazione pre Pisa
Due i calciatori che andranno in attacco, già arrivato il momento dell’esordio di Nicolò Zaniolo? Al momento la certezza è Keinan Davis. Il calciatore inglese verrà accompagnato molto probabilmente da Adam Buksa. L’attaccante costato cinque milioni alla società è pronto per i suoi primi minuti da titolare. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Due calciatori pronti per l’addio<<<
