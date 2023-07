Udinese | Sorpresa Thauvin: ora può restare! Il francese cerca il rilancio

Il destino di Florian Thauvin potrebbe essere ancora a tinte bianconere. Al termine della stagione appena conclusa infatti, la sua partenza era tra le più probabili. Il francese non ha mai brillato in campionato, collezionando 0 gol e 0 assist e tante cattive prestazione sotto l'aspetto tattico.

Ora però le carte in tavole potrebbero essere cambiate: l'ex Marsiglia e Tigres infatti sembra più propenso alla permanenza ad Udine, per tentare un riscatto nel nostro campionato con la maglia dei friulani. L’incognita è sempre stata rappresentata dalla forma fisica e ora il fantasista transalpino cerca il riscatto. Con la sua permanenza, l’Udinese potrebbe ritrovarsi in casa un’arma dalle potenzialità molto interessanti.

Un'arma in più

Sicuramente recuperare un giocatore di pura qualità come lui può giovare a tutto il settore offensivo, specialmente ai più giovani come ad esempio al nuovo acquisto Lucca. Aspettando il rientro di Deulofeu, all’interno della rosa bianconera è proprio Thauvin uno dei giocatori con maggior esperienza. Il giocatore deve ancora dimostrare tanto, ma l’entusiasmo che si era manifestato al momento del suo arrivo non deve spegnersi. Iniziando con la squadra fin dall’inizio dell’anno, il francese potrebbe rivelarsi un’ottima carta da giocare per mister Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ufficiale l'arrivo di Lorenzo Lucca: ecco i suoi punti di forza <<<