Notizie Udinese – Sorpresa nella top 11 di giornata: c’è un bianconero

Una partita da cancellare il prima possibile quella dell'Allianz Stadium, con una squadra che per lunghi tratti ha sofferto la pressione e le giocate dei bianconeri attualmente di Luciano Spalletti. In una prestazione al di sotto delle aspettative, c'è comunque un calciatore (dell'Udinese) che si salva ed anzi è terminato nella top 11 stilata da SofaScore al termine di ogni giornata di Serie A.