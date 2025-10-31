Notizie Udinese – Sorpresa nella top 11 di giornata: c’è un bianconero

Una partita da cancellare il prima possibile quella dell'Allianz Stadium, con una squadra che per lunghi tratti ha sofferto la pressione e le giocate dei bianconeri attualmente di Luciano Spalletti. In una prestazione al di sotto delle aspettative, c'è comunque un calciatore (dell'Udinese) che si salva ed anzi è terminato nella top 11 stilata da SofaScore al termine di ogni giornata di Serie A.
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro
Maduka Okoye è stato inserito in questa speciale classifica come miglior estremo difensore dell'ultima giornata. Un grande risultato per il nigeriano a caccia del riscatto e del rilancio. Adesso c'è voglia di confermarsi anche tra le mura amiche contro l'Atalanta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo via a gennaio? Tutti i dettagli <<<
