News Udinese / Sostenibilità: I friulani sono il modello da seguire in Italia

I bianconeri si posizionano al primo posto tra le società italiane nella classifica che analizza l'ecosostenibilità e la gestione societaria.

Redazione

Giornata storica per l'Udinese. Da sempre sappiamo l'attenzione del club a essere un esempio nel campo della sostenibilità e dell'innovazione. Come riporta infatti l'edizione del Corriere dello Sport, è stato pubblicato il risultato di uno studio del Brand Finance Football Sustainability Perception Index che ha stilato la classifica dei club e dei brand percepiti come più sostenibili dal punto di vista di ecosostenibilità e gestione societaria. Per questo studio sono stati considerati le 3 principali metriche di sostenibilità: ambiente, sociale e governance (ESG). La prima della nostra Serie A è l’Udinese: la società dei Pozzo ricopre infatti il 4° posto mondiale della speciale graduatoria.

L’Udinese è diventata una delle prime squadre italiane ad aderire al programma delle Nazioni Unite “Sports for Climate Action“, come ha dimostrato l'attivo interesse della società nel promuovere ulteriormente la sostenibilità nel club. Tra gli esempi virtuosi spiccano il rifornimento del terreno di casa, la Dacia Arena, con energia proveniente da fonti rinnovabili. Menzione anche per il fornitore della divisa della squadra, Macron, che ha prodotto la maglia del club utilizzando tessuti ecosostenibili al 100%: il brand ha infatti realizzato ogni maglia con 13 bottiglie di plastica Pet riciclate. E le altre italiane? La Juventus occupa il 14° posto, l'Inter il 18°.

Chi guida la classifica mondiale — Il Liverpool è il brand percepito come più sostenibile tra i club dei cinque principali campionati europei. Il 'Reds' hanno ottenuto un punteggio complessivo di 86/100. Il risultato ottenuto dal Liverpool è frutto anche dell'impegno del club in ampi progetti comunitari e i 'Reds' promuovono al contempo progressi positivi in ottica di una gestione sostenbile. Completano il podio Betis Siviglia (secondo con un punteggio di 83/100) e il Real Madrid (3° a quota 79 punti). Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. In queste ultime ore arrivano buone notizie. Il capitano è pronto per tornare <<<