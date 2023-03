Notizie Udinese – Sottil recupera un altro centrale / Ritorno fondamentale

Il tecnico torinese dopo il rientro di Bijol trova anche un nuovo centrale. Serviva il suo rientro come il pane, ecco di chi stiamo parlando

L'Udinese è già a lavoro da diversi giorni per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato. Non sarà semplice mettere in difficoltà una buona squadra come il Bologna di Thiago Motta. I felsinei stanno attraversando un buon momento di forma e da quando è arrivato il tecnico italo brasiliano scalano la classifica di settimana in settimana. Per battere una società di questo tipo ci sarà bisogno di tutti i giocatori più importanti. Nelle ultime ore il tecnico bianconero Andrea Sottil può sorridere, perché oltre Jaka Bijol ha recuperato a pieno un altro difensore proprio in vista del match di domenica.

Il protagonista dell'articolo è anche un ex di questo incontro, stiamo parlando di Adam Masina. Il calciatore ha subito un grave infortunio contro la Fiorentina qualche mese fa ed ancora oggi continua a lavorare per poter rientrare in campo nel migliore dei modi possibile ed immaginabile. Il rientro in campo è già avvenuto ma nelle ultime settimane un altro problema ai flessori lo ha fermato e di conseguenza si stavano aspettando notizie. Adesso finalmente il tecnico può sorridere (come detto in precedenza) Adam non è ancora al meglio, ma si potrà contare sulle sue capacità e di conseguenza avere almeno due difensori su tre di buon livello. Adesso inizia un'altra domanda, chi ricoprirà il terzo posto libero?

Il braccetto di destra — Salvo clamorosi imprevisti le scelte sono due. La prima prevede l'arretramento di Kingsley Ehizibue e di conseguenza l'inserimento largo di Festy Ebosele. La seconda, invece, il ritorno sul campo da gioco di Marvin Zeegelaar che ha grande voglia di sorprendere dopo un avvio non proprio positivo.