Notizie Udinese | Sottil è avvisato: occhio al magic moment di Laurentiè

Dopo la sconfitta con il Torino , l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. Alla Dacia Arena arriva il Sassuolo , reduce da due vittorie importantissime contro Milan e Atalanta, che hanno allontanato gli emiliani dalla zona calda della classifica. Forse l'avversario peggiore da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Il Sassuolo corre e sembra tornato quella della scorsa stagione. Oltre a Berardi, faro tecnico della squadra di Dionisi, un altro giocatore sta prendendo le copertine dei giornali dopo le ultime ottime prestazioni.

La contromossa

Il tecnico piemontese dovrebbe recuperare Pereyra per la sfida di domenica, anche se difficilmente il Tucu sarà pronto per scendere in campo dal 1' minuto di gioco. Nel caso di un suo forfait, sulla corsia di destra rivedremo Ehizibue, come nelle ultime uscite dei friulani. L'esterno ivoriano dovrà dimenticare in fretta l'errore con il Toro e preoccuparsi del talento neroverde. Non sarà facile, ecco perché dovrà contare anche sul lavoro in lettura di Becao.