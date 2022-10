Cremonese-Udinese | Sottil in conferenza: “Per Becao ci vorrà ancora del tempo”

Le parole di Sottil

Sulla panchina opposta siederà Massimiliano Alvini, tecnico arrivata all'ultima spiaggia sulla panchina dei grigiorossi. "Un allenatore ben organizzato, che dove è stato ha sempre dato un'identità. Anche quest'anno ha portato avanti le sue idee di gioco, poi questa è una categoria difficilissima e molto competitiva. La Cremonese poteva avere dei punti in più – riconosce il tecnico piemontese – È una squadra in salute, fisica, e noi non dobbiamo sottovalutarli: abbiamo sempre rispetto sempre per l'avversario, non ci interessa la classifica" . Infine una chiosa finale su chi scenderà in campo domani: "Becao sta recuperando da un problema muscolare, credo ci vorrà ancora un po' di tempo" dice il mister, che svela di aver "già deciso chi giocherà domani".