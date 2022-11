News Udinese / Sottil convince tutti: mai stato in dubbio per la società

Il tecnico piemontese, nonostante la vittoria manchi ormai da 7 partite, non è mai stato in dubbio per la società friulana

Redazione

Può guardare con grande fiducia al 2023 l’Udinese di Andrea Sottil. La squadra bianconera ha chiuso l’anno solare a quota 24 punti in classifica. Un bottino che vale più della metà di quei 40 canonicamente individuati come il traguardo salvezza. L’obiettivo base, quello con cui i friulani partono ad ogni stagione, è cosa quasi fatta. I bianconeri rispetto agli anni passati hanno tutti gli ingredienti per far sognare i propri tifosi. E di questo va riconosciuto gran parte del merito al nuovo tecnico.

In estate era serpeggiata qualche perplessità nell’ambiente bianconero per l’addio prematuro di Gabriele Cioffi, capace di aver risollevato la squadra dopo anni di agonia . Invece Sottil si è fin da subito calato nella parte alla prima stagione in Serie A. Il tecnico piemontese ha saputo dare alla squadra una mentalità offensiva, improntata sul coraggio e su una linea tattica ben precisa. Il tutto si posa su un pressing alto, volto ad aggredire la prima impostazione degli avversari. Questo atteggiamento è guidato dai leader tecnici come Deulofeu e Pereyra, riscoperto nel suo ruolo da esterno di centrocampo. In più Sottil è stato bravo nell'inserimento di talenti arrivati in estate come Bijol e Lovric, ormai imprescindibili nei meccanismi tattici.

Il futuro di Sottil — Il prossimo passo per Sottil nella sosta, al di là dell’aspetto fisico, potrebbe essere quello di studiare un equilibrio tale da poter essere più efficaci in attacco e più impermeabili in difesa. Sicuramente i rientri di Becao, Udogie e Makengo potranno dare una grossa mano in questo senso. Attualmente, quindi, non ci sono nuvole nere sul cielo friulano nonostante la vittoria manchi da inizio ottobre. Quasi certamente nei prossimi mesi si discuterà anche il rinnovo dell’allenatore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni del bomber portoghese Beto. Il racconto di tutta la sua carriera <<<