News Udinese – Sottil ha deciso, la difesa cambia / Ecco i titolari

Sottil ha deciso e proprio in queste ore cambieranno i titolari in difesa. Ecco quale sarà a partire dal prossimo match la retroguardia

La news del momento sull'Udinese è senza ombra di dubbio quella che riguarda la difesa. Il team di Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri, ma sembra aver trovato finalmente una certezza. Andiamo a vedere tutti i dettagli sulla squadra che sta concedendo davvero poco e subendo troppo per quanto fatto.

La conferma è arrivata

In tutta la stagione sono stati concessi solo 13 tiri nello specchio della porta eppure ben sei i gol presi dal team. La difesa scesa in campo contro la Fiorentina verrà confermata a tutti gli effetti. Perez, Bijol e Kristensen hanno dato una buona sensazione e sicuramente sono promossi anche in vista della prossima contro il Napoli.