Juventus-Udinese / Sottil: “Deulofeu sicuramente non sarà del match”

L'allenatore di origini torinesi ha voluto subito spendere parole d'elogio per uno dei suoi giovani più interessanti, Festy Ebosele , fin qui però schierato poco o nulla: " Ebosele è un classe 2002 ed è migliorato tantissimo da quando è con noi . Fisicamente è fortissimo e ha delle accelerazioni impressionanti. Come ogni ragazzo ha dovuto affrontare un percorso di adattamento ma adesso mi ha dimostrato di essere pronto. Sarà sicuramente un'arma in più per noi ".

Le parole del mister

Si è parlato molto dei cambi effettuati da Sottil nell'ultima partita contro l'Empoli, ma il tecnico dell'Udinese si è mostrato sereno e fiducioso della propria rosa ai microfoni dei giornalisti: "Non sono pazzo, ho la responsabilità di salvaguardare i miei ragazzi, ecco il perché di certi cambi. Ci sono giocatori che hanno avuto infortuni importanti e devo gestire le loro forze anche in virtù dell'andamento delle partite. La rosa me lo permette, sono tranquillo e mi fido dei miei giocatori". Brutte notizie, infine, da parte di Andrea Sottil che conferma l'assenza del talento catalano, leader maximo dei bianconeri: "Deulofeu sta completando il percorso di riabilitazione, gli manca l'ultimo step e poi sarà nuovamente disponibile. Domani sicuramente non sarà del match". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato sia in entrata che in uscita. Gianluca Di Marzio annuncia la chiusura di una trattativa lampo: i dettagli <<<