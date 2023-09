Notizie Udinese – Sottil disperato / In sette con le valigie pronte

Mister Sottil è disperato . La squadra al momento ha il bisogno di allenarsi assieme giorno dopo giorno, ma questo risulta molto complesso perché ben sette giocatori stanno per abbandonare Udine. La pausa nazionali non permetterà all'Udinese di allenarsi a ranghi completi. Ecco i giocatori che partiranno con la propria nazionale.

Gli impegni con le nazionali

Il primo è Lazar Samardzic che avrà da fare con la Serbia, subito dopo di lui ci sono Bijol e Lovric fissi convocati della Slovenia. Ebosele alla prima convocazione con l'Irlanda. Nelle under invece ci saranno i nuovi arrivati Kristensen e Tikvić. Per concludere Vivaldo Semedo è stato convocato dal Portogallo.