Notizie Udinese – Sottil: “Emozionato per lo scontro con Mourinho…”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. La partita sarà molto importante e soprattutto interessante, visto che la squadra avversaria è l'attuale capolista. La Roma arriverà alla Dacia Arena per difendere in tutti i modi il suo primato, anche se non sarà semplice riuscire a mettere in difficoltà una squadra come l'Udinese. Nelle precedenti partite, gli uomini di Sottil si sono mostrati intraprendenti ed infatti dal match contro i campioni d'Italia in carica, sono arrivati ben sette punti in tre incontri. Una media molto interessante che condurrebbe la squadra (con estrema semplicità) nella parte destra della classifica. Nel frattempo, non perdere le parole di Andrea Sottil al Corriere.