Udinese-Milan | Sottil: “Loro una corazzata. Con Nesto ho più soluzioni”

Dopo la risposta arrivata sul campo, sia come prestazione sia come risultato, in quel di Empoli, mister Sottil ha presentato la sfida di domani sera contro il Diavolo. Un match delicato che può rappresentare l'occasione giusta per i bianconeri di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Il tecnico piemontese ha iniziato parlando del clima nello spogliatoio, dopo i tre punti raccolti al Castellani: “La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, contro Atalanta ed Empoli. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza dell’avversario”.