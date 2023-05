Mercato Udinese – Nesto futuro lontano da Udine: le possibili destinazioni

Due giornate alla fine del campionato e il mercato sta per entrare nel vivo. La situazione si scalda di giorno in giorno e di conseguenza nelle prossime settimane ci si aspettano delle novità molto importanti. In queste ultime ore l'Udinese sta valutando tutti i calciatori a scadenza contrattuale per decidere assieme a loro il possibile futuro. Secondo le notizie che ci giungono in redazione ci sarà una profonda rivoluzione in un ruolo specifico del campo: l'attacco. Il team bianconero sa che dovrà cambiare diversi giocatori e soprattutto è difficile che arrivi la riconferma per un attaccante nello specifico: Ilja Nestorovski. Il centravanti macedone è libero di cercare una nuova squadra ed ora tocca a lui decidere in quale team andare a fare la differenza.