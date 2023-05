Udinese-Sampdoria | Sottil nel pre: “Mi aspetto una partita alla Thauvin”

L'Udinese scenderà in campo tra pochi minuti nel posticipo del lunedì sera contro la Sampdoria. Nel frattempo, nel pre partita ha parlato Sottil, presentando una sfida complicata sotto vari aspetti. Come già ribadito giovedì, il tecnico piemontesi ha detto: “Dobbiamo offrire una prestazione da Udinese. Qualche volta siamo un mancati nella continuità o nell’approccio alla partita. Contro il Napoli e la Cremonese in casa, invece, abbiamo fatto bene e anche oggi dovremo mostrare lo stesso atteggiamento. La Sampdoria, com’è giusto che sia, farà la sua partita”.