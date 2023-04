Udinese-Cremonese | Sottil rilancia: “Vogliamo chiudere nella parte sinistra”

L'allenatore dei bianconeri carica i suoi ragazzi prima della sfida di domani pomeriggio contro i lombardi di Davide Ballardini

Il tecnico dei bianconeri motiva la squadra per chiudere al meglio la stagione. Per questo, in conferenza stampa, Sottil ha rilanciato l'obiettivo minimo per cui i friulani devono lottare. Ecco le parole dell'allenatore dell'Udinese nel classico appuntamento della vigilia.

Come sta la squadra dopo la debacle di Roma?

“La squadra ha voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi. Sappiamo benissimo che potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo è il calcio. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara. La partita di domani è difficile, sbagliato pensare il contrario. Io e i ragazzi lo sappiamo benissimo. La Cremonese ha vinto le ultime due partite e punta alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per mettere in difficoltà la Cremonese".

I grigiorossi sono cambiati. Come vede la squadra di Ballardini?

“Da quando è arrivato Ballardini, ha un’identità ben precisa, compatta e sa fare un’ottima fase difendente. Sa anche ripartire, con Dessers, Okereke, Ciofani e Bonaiuti con un reparto d’attacco molto completo, con una grande spinta dei quinti. Hanno buone qualità, come tutte le squadre. Mi aspetto una partita molto tattica, dovremo essere lucidi, intelligenti e pazienti, consapevoli che la partita sarà lunga, e dovremo essere continui per tuto il tempo, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Come vediamo in tutte le giornate di campionato, non esistono squadre piccole, questo è il calcio."

Le parole di Sottil — Quali sono gli obiettivi per il finale della stagione?

“Questa squadra è sempre stata dalla parte sinistra della classifica, per quasi tutto il campionato e quindi l’obiettivo è quello. Dobbiamo ritornare a finire in crescendo e giocare con più spregiudicatezza. Sta passando, nell’ultimo periodo, che questa squadra sta facendo un campionato bruttissimo e, da responsabile, mi sento di dire il contrario a questo punto della stagione. Siamo consapevoli che qualche partita in più si poteva vincere, ma questi discorsi sono tutti relativi in questo sport. Dobbiamo ritornare a fare una prestazione da Udinese, tipo quella con il Milan, Empoli o Atalanta, con continuità in tutta la partita ed in tutte le fasi di gioco"

Si conclude qua la conferenza stampa del tecnico dei friulani.