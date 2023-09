Cagliari-Udinese | Sottil con le scelte obbligate: ecco l’undici titolare

Partita fondamentale quella che si disputerà fra tre giorni alla Sardegna Arena. I bianconeri scenderanno in campo a Cagliari con la voglia di ottenere i primi tre punti della stagione, dopo i due pareggi maturati con Salernitana e Frosinone, oltre alla sonora sconfitta inflitta in casa dalla Juve. Sottil avrebbe già deciso e si affiderà per dieci undicesimi alla formazione che bene ha fatto contro il Frosinone. Purtroppo le diverse assenze obbligano il tecnico piemontese a delle scelte obbligate. Ecco gli undici a cui si affiderà il mister dell'Udinese.