Udinese-Monza | Sottil: “Inizio secondo tempo inspiegabile. Più attenzione”

Ecco la conferenza stampa del tecnico bianconero dopo il pareggio arrivato questo pomeriggio nella sfida contro i brianzoli

Redazione

Un pareggio nel recupero che aumenta il morale e sicuramente permetterà di affrontare al meglio l'incontro di settimana prossima in casa cdella Roma. Non perdiamo le dichiarazioni del tecnico Andrea Sottil al termine del match.

E' arrabbiato per l'inizio choc di secondo tempo dei suoi?

"Penso che la squadra abbia fatto un grande primo tempo, giocando proprio come l'avevamo preparata. Abbiamo attaccato gli spazi che sapevamo che il Monza potesse concederci. Abbiamo tirato diverse in porta, facendo arrivare alla conclusione diversi interpreti come Lovric e Samardzic, andando in vantaggio meritatamente. La cosa che più mi fa arrabbiare è stato l'inizio di secondo tempo, francamente inspiegabile. Andiamo a prendere in 5 minuti 2 gol. C'è rammarico. Una squadra come noi deve stare più attenta. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, soprattutto Nesto nel procurarsi il rigore del pari".

Non sono arrivati un po' troppo tardi i cambi?

"La mia opinione è di non perdere mai l'equilibrio. Non è che se inseriamo più attaccanti, allora matematicamente riusciamo a venire a capo di una situazione di svantaggio. Dopo il 2-1 siamo andati fuori partita, quindi ho cercato di mantenere l'equilibrio, perchè se il Monza trovava il terzo gol la partita era finita. Ho inserito Pafundi per cercare di essere più incisivi tra linee. Poi in panchina ho Florian e Ilja che sono giocatori con caratteristiche diverse. Beto e Success sono importanti per fisicità e presenza nell'area. Andava più sveltito il gioco nel mezzo".

Che apporto potranno darvi Ebosele e Pafundi nel finale di stagione? Gli concederà più spazio?

"Per quanto riguarda Simone, è un ragazzo molto serio, un grande talento, ma parliamo sempre di un 2006. Il suo progetto tecnico è molto chiaro qui, lo vogliamo far diventare un protagonista in quanto rappresenta un patrimonio per l'Udinese. Io gli sto dando il minutaggio che ritengo giusto per lui, per farlo crescere con la dovuta calma. Ebosele è cresciuto molto, è un giocatore che fa dell'accelerazione e dell'1vs1 i suoi punti di forza. Oggi è entrato bene e ha fatto la sua parte. Sicuramente, grazie ai suoi miglioramenti, ci darà una grande mano nel finale".

Si può dire che la grande differenza rispetto alla prima parte di stagione è l'assenza di Deulofeu?

"Questa è una squadra che prima di Bologna veniva da 4 risultati utili consecutivi, battendo squadre forti come i rossoneri e l'Empoli e pareggiando con l'Atlanta a Bergamo. Oggi si poteva fare meglio, ma siamo stato bravi a riprenderla. E' chiaro che Deulofeu è un giocatore fondamentale per noi, come Pereyra. Il nostro modo di giocare con lui era diverso. Dobbiamo ritrovare la lucidità e la solidità in fase difensiva che è la nostra identità. Dobbiamo migliorare l'attenzione, ma pensiamo già alla trasferta di Roma".

