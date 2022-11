Notizie Udinese | Sottil a Sky: “La sosta è arrivata al momento giusto”

Sottil poi si è concentrato nell'analizzare i Mondiali di calcio in Qatar, in particolare i giocatori che ha avuto la possibilità di allenare, partendo dall'MVP di ieri pomeriggio, Sabiri. "È dotato di un grandissimo talento. Lo chiamo un tuttocampista, abbina una grande tecnica a un calcio molto strano quando tira in porta, è impressionante . Poi è molto abile anche nel gioco aereo. Quando provava a calciare le punizioni metteva un'altra porta come barriera e riusciva a segnare". L'allenatore ha anche parlato del ruolo in cui il talento marocchino possa rendere al meglio, spiegando come Ad Ascoli si sposava benissimo nel suo 4-3-1-2. "Collocarlo tatticamente non è facile . Non è una mezzala pura, né un esterno. Messo alle spalle di una o due punte penso che renda al meglio. Sa attaccare lo spazio, sa rifinire e sa fare gol. Messo al centro può fare la differenza".

Le parole del mister

Sottil si è poi soffermato su Ebosse che non sta trovando spazio al Mondiale ma Udine è diventato una soluzione molto apprezzata dal tecnico. "Mi dispiace che non abbia ancora giocato. È un giocatore forte che ha tecnica e velocità. Può giocare in più ruoli, anche come quinto o quarto di centrocampo. E' un giocatore di grande prospettiva, come tutti quelli che acquista l'Udinese". Infine, una chiosa sulla preparazione durante la sosta, in un periodo in cui bianconeri dovranno affrontare anche amichevoli di rilievo. "Parliamo di una cosa atipica, che non era mai capitata. Ora dobbiamo gestire il tempo che manca per arrivare al 4 gennaio. Non andremo in ritiro da nessuna parte, abbiamo però organizzato delle amichevoli con difficoltà crescente". Cambiando rapidamente e completamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si sta dando da fare. Nuova trattativa per la difesa <<<