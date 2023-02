Udinese – Sottil cerca soluzioni / Diverse novità con lo Spezia: la rassegna

L'Udinese di Andrea Sottil continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra di alto livello che ha voglia di tornare a vincere e soprattutto scalare la classifica. Sicuramente questo ultimo mese è da dimenticare completamente, ma oggi bisogna iniziare un nuovo cammino.

Il team è seguito da vicino dal tecnico che non si riesce ancora a spiegare nel migliore dei modi come i suoi ragazzi non riescano più a fornire quelle prestazioni frizzanti di inizio anno. Cambiando rapidamente discorso, andiamo a vedere i possibili cambiamenti che ci saranno nel corso del prossimo incontro. Diverse nuove idee <<<