Udinese-Salernitana | Sottil studia le mosse giuste per incartare Nicola

Manca sempre meno al debutto casalingo dei bianconeri. Ecco le ultime sulla formazione che andrà a sfidare i granata

Redazione

Ci siamo. Dopodomani gli uomini di Sottil debutteranno alla Dacia Arena per la prima gara casalinga di questo campionato. Ad affrontarli ci sarà la Salernitana di Nicola, rinforzata nelle ultime ore da diversi colpi di mercato. Per i friulani è già una sfida importantissima, sia per i tre punti in palio sia per cancellare in fretta la sconfitta per 4-2 contro i rossoneri. Il fischio d'inizio della gara è previsto per sabato alle 18,30 e a dirigere l'incontro sarà il signor Aureliano.

Anche per questa partita Sottil opta per il 3-5-2. E’ andato via Soppy, però ci sono tanti giovani pronti a mettersi in mostra. L’Udinese adesso deve provare ad alzare l’asticella, puntando a non commettere gli stessi errori banali visti a San Siro. Intanto Sottil studia le mosse per mettere in difficoltà l'undici di Nicola.

La probabile formazione

Stando agli ultimi allenamenti, l'undici che andrà a sfidare la formazione campana sarà composto così. Tra i pali confermato il solito Silvestri . In difesa dovrebbe essere riproposto lo stesso terzetto visto in campo contro i campioni d'Italia, ossia Becao a destra, Perez al centro e Masina a fungere da braccetto di sinistra. Occhio però a Nuytinck, con le sue quotazioni per una maglia da titolare in forte ribasso. Sarà invece ancora panchina per Bijol. Le fasce invece saranno completamente rivoluzionate: sulla sinistra rientra Udogie, assente la scorsa volta per un affaticamento muscolare, mentre sulla destra Ebosele prende il posto di Soppy, partito in direzione Atalanta. A centrocampo la linea mediana sarà formata da Walace vertice basso e Makengo e Pereyra nel ruolo di mezze ali. Lovric e Samardzic saranno pronti a subentrare in gara in corso. Infine, novità in attacco. Beto dovrebbe prendere il posto di Success come compagno di Deulofeu. L'attaccante portoghese non parte titolare da Venezia-Udinese dello scorso 10 aprile. Nel mentre Marino continua a lavorare sul fronte mercato, ecco qual è il profilo adocchiato <<<